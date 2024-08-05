A Haber’de 4 Ağustos 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda “İran bu gece mi vuracak? İsrail’e büyük saldırı bugün mü gerçekleşecek? ABD merkez kuvvetler komutanı neden geldi? Orta Doğu’da büyük savaş bu gece mi? İran’ın 5 cepheli savaş planı ne? i Haniye suikastı nasıl aydınlatılacak? Mossad Tahran'a nasıl sızdı? Haniye suikastı nasıl gerçekleşti? İran İsrail’i hangi noktalarda vuracak? İsrail neden suskun, İran neden suskun? Instagram neden kapatıldı? Türkiye hangi önlemleri alıyor? “sorularına yanıt arandı.

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