Canan Barlas ile Gündem | Hizbullah İsrail'i vurdu mu?

A Haber’de 13 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Hizbullah İsrail'i vurdu mu? İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi öldü mü? İsrail'de kaç ölü kaç yaralı var?" sorularına yanıt arandı.