A Haber’de 19 Ağustos 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda “Hizbullah'tan İsrail'e yeni saldırı, Dünya ateşkesi beklerken İsrail vuruyor, İsrail Katyuşa roketi ile vuruldu, İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı saldırı, İran intikamdan vaz mı geçti?, İran'ın misillemesini ateşkes engeller mi?, Hizbullah İsrail'de hangi hedefleri vurdu? Muğla'da alevlerle mücadele 9. saatinde, 15 Eylül'e kadar Türkiye'de yangın alarmı, Yangınlarda sabotaj izi var mı?, Paramotoru teröristlere kim verdi?, Tel-Aviv'de patlama: 1 ölü, Tel-Aviv'den patlama sesleri yükseliyor, Orta Doğu'da sıcak gece. Tel Aviv yanıyor, “ sorularına yanıt arandı.

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