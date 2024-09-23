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ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!

ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 00:45
A Haber’de 22 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında; “Türkiye’nin beyin takımı neden hedef oldu? O mühendisler hangi projede çalışıyordu? Cinayetlerin arka planında ne var? Yerli atılımları kim neden dinamitledi? ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzünde ne var? Toryum beyinler cinayet kurbanı mı? İsrail cihaz- telsizleri nasıl patlattı? Yeni bir İsrail- Hizbullah savaşı mı?” sorularına yanıt arandı.
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ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!
ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!
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