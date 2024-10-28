28 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Canan Barlas ile Gündem Videoları
Canan Barlas ile Gündem | FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak?

Canan Barlas ile Gündem | FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2024 05:14
Güncelleme:28.10.2024 05:15
A Haber’de 27 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “İran'dan İsrail'e misilleme bu gece mi? İsrail'in vurduğu İran'da neler oluyor? PKK'lı teröristler Suriye'den nasıl sızdı? FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? ABD'de başkanlığa kim yakın?" sorularına yanıt arandı.
FETÖ’nün yeni elebaşı kim olacak?
FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak?
ABD’nin FETÖ için yeni planı mı var?
ABD'nin FETÖ için yeni planı mı var?
Hizbullah İsrail’i vurdu mu?
Hizbullah İsrail'i vurdu mu?
İsrail İran’ı bu gece vuracak mı?
İsrail İran'ı bu gece vuracak mı?
Sırada kara harekatı mı var?
Sırada kara harekatı mı var?
ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!
ASELSAN cinayetlerinin görünmeyen yüzü!
Narin’i kim neden katletti?
Narin’i kim neden katletti?
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtları neden sokaklara döküldü?
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtları neden sokaklara döküldü?
İran intikamdan vaz mı geçti?
İran intikamdan vaz mı geçti?
İran mı İsrail mi daha güçlü?
İran mı İsrail mi daha güçlü?
İran’ın 5 cepheli savaş planı ne?
İran’ın 5 cepheli savaş planı ne?
Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?
Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?
Daha Fazla Video Göster