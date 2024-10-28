Canan Barlas ile Gündem | FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak?

A Haber’de 27 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “İran'dan İsrail'e misilleme bu gece mi? İsrail'in vurduğu İran'da neler oluyor? PKK'lı teröristler Suriye'den nasıl sızdı? FETÖ'nün yeni elebaşı kim olacak? ABD'de başkanlığa kim yakın?" sorularına yanıt arandı.