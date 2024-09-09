09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
CANAN BARLAS İLE GÜNDEM |  Narin’i kim neden katletti?

CANAN BARLAS İLE GÜNDEM |  Narin’i kim neden katletti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 01:53
A Haber’de 8 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Narin cinayetinde saklanan sır ne? Narin’i kim neden katletti? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Narin cinayeti planlı mı yapıldı? Narin’in cesedinin yerini biri mi söyledi? Cesedi dere kenarına bırakan kim? Narin cinayetinde bir ihbar mı oldu?” sorularına yanıt arandı.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Narin’i kim neden katletti?
Narin’i kim neden katletti?
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtları neden sokaklara döküldü?
Tel Aviv’de Netanyahu karşıtları neden sokaklara döküldü?
İran intikamdan vaz mı geçti?
İran intikamdan vaz mı geçti?
İran mı İsrail mi daha güçlü?
İran mı İsrail mi daha güçlü?
İran’ın 5 cepheli savaş planı ne?
İran’ın 5 cepheli savaş planı ne?
Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?
Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?
Şam ile diyalogdan ABD neden rahatsız?
Şam ile diyalogdan ABD neden rahatsız?
ABD’de tarih tekerrür mü ediyor?
ABD’de tarih tekerrür mü ediyor?
Savaştan kaçan çocuklar neden kayboluyor?
Savaştan kaçan çocuklar neden kayboluyor?
Yeni dünya paylaşım savaşı mı?
Yeni dünya paylaşım savaşı mı?
FETÖ elebaşı Gülen’in yüzü neden şişti?
FETÖ elebaşı Gülen’in yüzü neden şişti?
Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?
Netanyahu hükümetinin sonu mu geliyor?
Daha Fazla Video Göster