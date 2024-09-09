A Haber’de 8 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Narin cinayetinde saklanan sır ne? Narin’i kim neden katletti? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Narin cinayeti planlı mı yapıldı? Narin’in cesedinin yerini biri mi söyledi? Cesedi dere kenarına bırakan kim? Narin cinayetinde bir ihbar mı oldu?” sorularına yanıt arandı.



