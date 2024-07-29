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Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?

Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 03:04
A Haber’de 28 Temmuz 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda, "Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı? İsrail Hizbullah savaşı an meselesi mi? İsrail’i Golan’da kim nasıl vurdu? İsrail-Hizbullah savaşında İran nerede? Büyük savaş bu gece mi? ABD neden rahatsız? Esad Putin’e Türkiye ile ilgili ne dedi? " sorularına yanıt arandı.
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Büyük Orta Doğu savaşı mı başladı?
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