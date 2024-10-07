Canan Barlas ile Gündem | İsrail İran'ı bu gece vuracak mı?

A Haber’de 6 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “İran'da tüm uçuşlar sabaha kadar iptal mi? İsrail İran'ı bu gece vuracak mı? İsrail Suriye'de Humus'u vuruyor mu? İsrail Beyrut'u vuracağını açıkladı mı? İsrail Beyrut'u vuruyor mu?" sorularına yanıt arandı.