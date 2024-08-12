12 Ağustos 2024, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - İran mı İsrail mi daha güçlü?
A Haber’de 11 Ağustos 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem Programı'nda “ABD İran’a “Vurursan vururum” mu dedi? İsrail’e asıl yanıtı Hizbullah mı verecek? 40 bin ABD askeri neden bölgede? İran mı, İsrail mi daha güçlü? İngiltere’yi kim yaktı?” sorularına yanıt arandı.