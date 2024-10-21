Canan Barlas ile Gündem | ABD'nin FETÖ için yeni planı mı var?

A Haber’de 20 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Yenidoğan Çetesi nasıl ölüme sürükledi? Yenidoğan Çetesi'nin ele başı kim? Çete hastanelerde nasıl yapılandı? Bebek katili çete nasıl öldürdü? Sinvar son anına kadar nasıl savaştı? FETÖ'deki iç karışıklık büyüyor mu? ABD'nin FETÖ için yeni planı mı var? FETÖ'den yeni tuzak hazırlığı mı? ABD'deki anketler ne diyor?" sorularına yanıt arandı.