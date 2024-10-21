21 Ekim 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Canan Barlas ile Gündem | ABD'nin FETÖ için yeni planı mı var?
A Haber’de 20 Ekim Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Yenidoğan Çetesi nasıl ölüme sürükledi? Yenidoğan Çetesi'nin ele başı kim? Çete hastanelerde nasıl yapılandı? Bebek katili çete nasıl öldürdü? Sinvar son anına kadar nasıl savaştı? FETÖ'deki iç karışıklık büyüyor mu? ABD'nin FETÖ için yeni planı mı var? FETÖ'den yeni tuzak hazırlığı mı? ABD'deki anketler ne diyor?" sorularına yanıt arandı.