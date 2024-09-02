A Haber’de 1 Eylül 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “6 rehine İsrail bombalarıyla mı öldü? İsrail’de halk sokakta peki ne olacak? Tel Aviv’de Netanyahu karşıtları neden sokaklara döküldü?” sorularına yanıt arandı.

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