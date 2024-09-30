CANAN BARLAS İLE GÜNDEM | Sırada kara harekatı mı var?

A Haber’de 29 Eylül Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Sırada kara harekatı mı var? İsrail'in hedefi bölgesel savaş mı? İsrail Lüban'ı İşgale mi hazırlanıyor? Orta Doğu bölgesel savaşa mı sürükleniyor? İsrail'in amacı tüm Orta Doğu'yu işgal mi? İsrail'in Kıyamet savaşı" planı mı? İsrail'in "Arz-ı mevud" hayali mi? Rusya hangi koşullarda nükleer silah kullanacak? Putin nükleer silah kullanır mi? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Paranın rotası ne olacak? Altında yükseliş sürer mi?" sorularına yanıt arandı..