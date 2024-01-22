22 Ocak 2024, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - İBB iflasın eşiğinde mi?
A Haber’de 21 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “ABD-İsrail’in Orta Doğu planı ne? İran, Pakistan, Suriye, Irak, Yemen… Savaş neden körükleniyor? Cumhur İttifakı’nın yerel seçim planı ne? İBB iflasın eşiğinde mi? Uzay istasyonunda süreç nasıl işleyecek?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…