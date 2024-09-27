27 Eylül 2024, Cuma
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Türkiye’de ne kadar Suriyeli var?
A Haber’de yayınlanan Arka Plan programına 26 Eylül tarihinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuk oldu. Yerlikaya, “Türkiye’nin göç yönetimi nasıl ilerliyor? Türkiye’de ne kadar Suriyeli var? Düzensiz göçle nasıl mücadele ediliyor? Mobil göç nasıl çalışıyor? Asayiş oranları ne kadar azaldı?” sorularına yanıt verdi ve gündeme dair merak edilen gelişmeleri anlattı.