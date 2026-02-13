Meclis'teki kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 12 Şubat 2026 tarihli bölümünde, "CHP'den "Meclis çalışmasın" hamlesi mi?, CHP neden "yemin ettirmeyiz" dedi?, CHP "kürsü işgali"ni nasıl planladı?, Şahin: CHP organize bir iş içine girdi, CHP kameralara mı oynuyor?, O kavgalar nasıl başladı nasıl devam etti?, Osman Gökçek Meclis'teki kavgayı anlatıyor, Gökçek: Mahmut Tanal bakanımıza saldırmaya kalktı, Özel Silivri'den arayıp orayı karıştırın dedi, Meclis'teki yumruklu kavganı perde arkası, Anadolu Türk Deniz Kuvveti Almanya'da" başlıkları ele alındı.