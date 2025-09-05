05 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 04:13
Güncelleme:05.09.2025 04:18
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 4 Eylül 2025 tarihli yayınında "CHP Genel Merkez hangi senaryoya hazırlanıyor?, CHP İstanbul İl Yönetimi neyle suçlanıyor?, CHP'yi nasıl bir yol haritası bekliyor?, İhtimaller ne söylüyor, CHP'yi ne bekliyor?, Selvi: CHP'de Kemal Bey'in ihracı masada, Katil İsrail saldırıyor direniş sürüyor, Gazze'nin her sokağında çatışma, Gazze'de sıfır mesafeden çatışma anları, Şi-Putin-Kim karesinin şifreleri" başlıklarına yanıt arandı.
