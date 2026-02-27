Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?

A Haber’de yayınlanan Arka Plan programının 26 Şubat 2026 tarihli bölümünde, "İranlı yetkili: ABD'nin talepleri reddedildi, ABD "kabul edilemez teklif" mi sundu? WJS: ABD uranyumun tamamını istiyor, Masada müzakere sahada savaş hazırlığı, Tahran'da şuan ne konuşuluyor? ABD Basını: İlk oturum hayal kırıklığıydı, Afganistan-Pakistan sınırı neden karıştı?, Umman: 4. görüşme Viyana'da olacak, Pezeşkiyan Reisi'nin ölümüne "suikast" mı dedi?" başlıkları ele alındı.