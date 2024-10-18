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Sivar suikastinin şifreleri neler?

Sivar suikastinin şifreleri neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 01:32
A Haber’de 17 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Hamas lideri Yahya Silvar şehit mi oldu? İsrail’in bir sonraki hedefi kim olacak? Yahya Silvar nasıl tespit edildi? Silvar nasıl şehit oldu? ABD hayalet uçaklarla İran’ı mı vuracak?” sorularına yanıt arandı.
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Sivar suikastinin şifreleri neler?
Sivar suikastinin şifreleri neler?
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