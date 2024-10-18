Sivar suikastinin şifreleri neler?

A Haber’de 17 Ekim Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da, “Hamas lideri Yahya Silvar şehit mi oldu? İsrail’in bir sonraki hedefi kim olacak? Yahya Silvar nasıl tespit edildi? Silvar nasıl şehit oldu? ABD hayalet uçaklarla İran’ı mı vuracak?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN