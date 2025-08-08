A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 7 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Trump-Putin görüşmesi ne sonuç verir?, İsrail etkisi hangi bölgelerde sonlanıyor?, Trump barış mı istiyor para mı?, Trump'tan Putin'e 'Zelenskiy olmayacak' şartı, Küresel düzende hangi aktör nerede?, Ekonomik savaşın faturası kimlere kesiliyor? İsrail soykırım kabinesinde iç savaş çıktı, İsrail Genelkurmayı darbe mi planlıyor?, Mescid-i Aksa işgal edilirse ne olacak?" başlıkları ele alındı.