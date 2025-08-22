22 Ağustos 2025, Cuma

Gazze’nin her sokağında çatışma var

Gazze'nin her sokağında çatışma var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 04:53
Güncelleme:22.08.2025 04:53
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 21 Ağustos 2025 tarihli yayınında "Katil İsrail tam işgal için harekete geçti, İsrail'in Gazze'yi haritadan silme planı!, Katliamcı İsrail işgal için 60 bin asker çağırdı, İsrail durmuyor, Ortadoğu izliyor!, Katil İsrail'in "kara propaganda" haritası Gazze/Han Yunus'ta sıcak çatışma anları, Son görüntüler: Gazze'de sıcak temas anları, Gazze'nin her sokağında çatışma var, Gazze şu an bombalanıyor, Teknoloji devi japonya neden İHA/SİHA istiyor?" başlıkları ele alındı.
