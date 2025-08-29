29 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 29.08.2025 03:56
Güncelleme:29.08.2025 03:56
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 28 Ağustos 2025 tarihli yayınında "'Gök Vatan' Çelik Kubbe ile bir bir örülüyor, Katman katman Çelik Kubbe'ye dair her şey, Çelik Kubbe hangi durumda devreye girecek?, "Yerli üretim" savunma rüzgarı tersine çevirdi, Çelik Kubbe: Düşman sınıra ulaşamayacak bile, Türkiye'nin yeni nesil hava kalkanı!, Korkut'tan Siper'e: İşte Çelik Kubbe mimarisi, Milli uçak gemisiyle harp stratejisi sil baştan, Katil İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor?, İsrail önce bombaladı sonra asker indirdi, Şam'dan sıcak bilgiler: Dünden bu yana ne oldu?, İsrail Şam'ın 15 km yakınına neden asker indirdi?, Irak'ta çatışma: Talabani ailesi birbirine girdi" başlıkları ele alındı.
