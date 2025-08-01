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İsrail KKTC’yi işgale mi hazırlanıyor?

İsrail KKTC'yi işgale mi hazırlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 05:36
Güncelleme:01.08.2025 05:42
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programının 31 Temmuz 2025 tarihli yayınında "Gelecek hafta ABD-Rusya savaşı mı başlıyor?, Trump neden Medvedev ile kavga ediyor?, İsrail KKTC'yi işgale mi hazırlanıyor?, Türkiye paniği! İsrail'de gündem neden KKTC?, İsrail'i korkutan silahlar: ATMACA-TAYFUN, İsrail'in sadık dostu Almanya'dan rest, İsrail'in korkusu: Sınırlar netleşirse ne olacak?, Trump'ın elçisi Witkoff yarın Gazze'ye gidiyor" başlıkları ele alındı.
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