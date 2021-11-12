12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları Arka Plan - Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düşürülür mü?

Arka Plan - Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düşürülür mü?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2021 01:24
Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündeme dair çarpıcı konular konuşuldu. Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı? Türkkan için hazırlanan fezlekenin ayrıntılarında neler var? Peki Türkkan'ın milletvekilliği düşürülür mü? sorularına yanıt arandı. 11 Kasım 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr adlı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Partili Türkkan’ın vekilliği düşürülür mü?
İYİ Partili Türkkan'ın vekilliği düşürülür mü?
Arka Plan - Millet İttifakı’nda kaos mu hakim?
Arka Plan - Millet İttifakı'nda kaos mu hakim?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan - F-16 meselesinde yeni dönem mi?
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Osman Kavala tepkisi!
Arka Plan | ’Yalan Siyaseti’nin küresel ayağı ne?
Arka Plan | 'Yalan Siyaseti'nin küresel ayağı ne?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Kanal İstanbul gerçekleri neler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ’’etki ajanları’’ kimler?
Arka Plan - Toplumsal kaos planlayan ''etki ajanları'' kimler?
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İYİ Partililerden yumruklu saldırı
Arka Plan - İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısı
Arka Plan - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Arka Plan
Daha Fazla Video Göster