Arka Plan - Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın milletvekilliği düşürülür mü?

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Arka Plan" programında bu hafta gündeme dair çarpıcı konular konuşuldu. Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığı kalkacak mı? Türkkan için hazırlanan fezlekenin ayrıntılarında neler var? Peki Türkkan'ın milletvekilliği düşürülür mü? sorularına yanıt arandı. 11 Kasım 2021 tarihli programın tekrarını ahaber.com.tr adlı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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