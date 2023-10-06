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Arka Plan - MİT'ten Suriye'de SİHA'larla operasyon

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Giriş: 06.10.2023 02:16
Güncelleme:06.10.2023 02:16
Türkiye, terör unsurlarını kaynağında yok etmek için Suriye'de hava harekatı başlattı. MİT ve TSK'nın yaptığı operasyonlar kapsamında çok sayıda hedef vuruldu. Atılan bu adım ne anlama geliyor? A Haber'de yayınlanan Arka Plan'a katılan konuşmacılar konuyu kritik analizlerle masaya yatırdı.
Arka Plan - MİT’ten Suriye’de SİHA’larla operasyon
Arka Plan - MİT'ten Suriye'de SİHA'larla operasyon
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