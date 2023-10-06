Arka Plan - MİT’ten Suriye’de SİHA’larla operasyon

Türkiye, terör unsurlarını kaynağında yok etmek için Suriye'de hava harekatı başlattı. MİT ve TSK'nın yaptığı operasyonlar kapsamında çok sayıda hedef vuruldu. Atılan bu adım ne anlama geliyor? A Haber'de yayınlanan Arka Plan'a katılan konuşmacılar konuyu kritik analizlerle masaya yatırdı.