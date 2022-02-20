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Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?

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Giriş: 20.02.2022 00:36
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda  Kılıçdaroğlu neden 28 Şubat mağduruyum dedi? Yuvarlak masada HDP krizi mi? HDP'siz HDP formülü mü? 6 parti hangi konularda anlaşamadı?  soruları ele alındı. 19 Şubat 2022 - Cumartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
Arka Plan - 6 parti hangi konularda anlaşamadı?
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