Aklın Yolu - FETÖ iç çekişmeyle mi dağılacak?

A Haber’de 25 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "TUSAŞ'ta rehine planı nasıl engellendi? Terörü kullanan güçler ne hedefliyor? Hangi istihbarat örgütleri harekete geçti? Yüzlerini gizleyen firari FETÖ'cüler kim? FETÖ iç çekişmeyle mi dağılacak?" sorularına yanıt arandı.