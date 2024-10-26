26 Ekim 2024, Cumartesi
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Aklın Yolu - FETÖ iç çekişmeyle mi dağılacak?

Aklın Yolu - FETÖ iç çekişmeyle mi dağılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 05:39
A Haber’de 25 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "TUSAŞ'ta rehine planı nasıl engellendi? Terörü kullanan güçler ne hedefliyor? Hangi istihbarat örgütleri harekete geçti? Yüzlerini gizleyen firari FETÖ'cüler kim? FETÖ iç çekişmeyle mi dağılacak?" sorularına yanıt arandı.
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