Hakan Uysal ile Aklın Yolu- Amca Selim Güran Nevzat'a Narin'i öldür dedi mi?

A Haber’de 13 Eylül tarihinde yayınlanan Hakan Uysal ile Aklın Yolu'nda; “Kaçmak isterken kim yakalandı? Narin'in babası A Haber'e verdiği röportajda ne dedi? Devlet suçsuz olanı bırakır! Narin'in babası kimden şüphelendi? Narin'in babasına kimler samimi geliyor? Katiller bu akşam belli oluyor mu? Ne olduysa o 10 dakikada mı oldu? Silinen kayıtlar ne? Narin cinayetinde yeni bilgiler mi var? Narin cinayetinde yeni sırlar açığa çıkıyor! Narin'in amcası cezaevine gönderildi mi? Amca Salim Güran yeni ifadesinde neler söyledi? Delil-beyanlar kimi işaret ediyor? Narin cinayetinin fail-failleri kim? Narin'in amcası olay günü Nevzat'la görüştü mü? Amca Selim Güran Nevzat'a Narin'i öldür dedi mi?" sorularına yanıt arandı..