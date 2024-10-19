19 Ekim 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aklın Yolu - İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi ?
A Haber’de 18 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "Sinvar suikastinin şifreleri ne? Sinvar tesadüfen mi öldürüldü? Sinvar suikastinin siyasi etkisi ne oldu? Filistin direnişi nasıl sürecek? Savaş bitiyor mu, Daha yeni mi başlıyor? İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi? İsrail İran'a bu gece saldıracak mı? ABD-İsrail büyük bir savaşın peşinde mi?" sorularına yanıt arandı.