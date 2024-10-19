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Aklın Yolu - İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi ?

Aklın Yolu - İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi ?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 05:56
Güncelleme:19.10.2024 05:58
A Haber’de 18 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "Sinvar suikastinin şifreleri ne? Sinvar tesadüfen mi öldürüldü? Sinvar suikastinin siyasi etkisi ne oldu? Filistin direnişi nasıl sürecek? Savaş bitiyor mu, Daha yeni mi başlıyor? İsrail'in nihai hedefi Türkiye mi? İsrail İran'a bu gece saldıracak mı? ABD-İsrail büyük bir savaşın peşinde mi?" sorularına yanıt arandı.
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