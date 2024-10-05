Aklın Yolu - İsrail Türkiye'ye mi saldıracak?

A Haber’de 4 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "İsrail bu gece İran'a mı saldıracak? İran'a saldırı planı onaylandı mı? İsrail İran petrol tesislerini mi vuracak? İsrail nükleer felaket mi hedefliyor? İsrail İran petrolünü mü vuracak? İsrail Türkiye'ye mi saldıracak?" sorularına yanıt arandı..