21 Eylül 2024, Cumartesi
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Aklın Yolu - İsrail bu gece Lübnan'a mı giriyor?
A Haber’de 20 Eylül tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; Dünya diken üstünde! Ortadoğu'da savaş mı? İsrail bu gece Lübnan'a mı giriyor? Hizbullah'ın intikam planı ne? Ortadoğu'da kim kime silahını doğrulttu? İsrail ve Lübnan'da şu an ne oluyor? Lübnan'ı 'İkinci Gazze' yapma planı mı? Tek tuşla dünya savaşı çıkabilir mi? Hepimiz bir bombayla mı geziyoruz? 'Siber terör' sadece fragman mıydı? BM siber terörle ilgili ne karar alacak? Türkiye sanal tehditlerle nasıl savaşıyor?" sorularına yanıt arandı..