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Ortadoğu’da hedef enerji hakimiyeti mi?

Ortadoğu’da hedef enerji hakimiyeti mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 00:46
A Haber’de 6 Eylül Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; Türkiye-Mısır- Libya hangi oyunu bozuyor? Doğu Akdeniz’de hangi ittifaklar oluşacak? Milyar dolarlık gaza kimler çökmek istiyor? Atina AB’nin enerji savaşını mı yürütüyor? Akdeniz’de “Enerji savaşı” hazırlığı mı? Akdeniz- Ege’ye kim neden yığınak yapıyor? Gazze’deki doğalgaz gerçeği ne? Ortadoğu’da hedef enerji hakimiyeti mi? Enerji paylaşım savaşında kim kiminle? Denizlerde hakimiyet nasıl sağlanıyor? Hedef Batı Şeria’yı topyekün işgal mi? Netanyahu savaş genişlesin mi istiyor? Asıl hedef “din savaşı” mı?” sorularına yanıt arandı.
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