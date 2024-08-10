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İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı?

İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.08.2024 01:33
A Haber’de 9 Ağustos 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında "Nasrallah saldırı emri verecek mi?, İsrail Lübnan'a girmeye mi hazırlanıyor?, İran'ın "Gizli Taarruz" planı ne?, Hizbullah "intikam bayrağı" açtı, İsrail: İran saldırısına karşı hazırız, İran İsrail'i içeriden mi vuracak?, İsrail'e asıl yanıtı Hizbullah mı verecek?, İran'dan "ABD gemilerini vururuz" tehdidi, İran İsrail'e hangi füzeleri atabilir?, İran-ABD-İsrail üçgeninde ne oluyor?, Netanyahu "3. Dünya Savaşı' mı istiyor?, Gazze'de ateşkes ne kadar yakın?, Hizbullah 3 bin roket mi ateşleyecek?, İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı?,Bölgedeki ateş tüm Orta Doğu'yu mu yakacak?" sorunlarına yanıt arandı.
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