28 Eylül 2024, Cumartesi
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Aklın Yolu - Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü?
A Haber’de 27 Eylül tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? Hizbullah merkezi vuruldu, Nasrallah öldü mü? Nasrallah nerede, kimse neden bilmiyor? Beyrut'un kalbine ne kadar bomba atıldı? Netanyahu gözünü kimin topraklarına dikti? Hizbullah lideri Nasrallah İran'da mı?" sorularına yanıt arandı..