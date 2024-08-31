31 Ağustos 2024, Cumartesi
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ABD gemileri İran’ı işgal için mi bölgede?
A Haber’de 30 Ağustos Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “İsrail nereler için işgale hazırlanıyor? İsrail o koridoru neden bırakmıyor? İsrail işgali nereye doğru çekiyor? ABD’nin bölge kuşatması neyin habercisi? Amerikan donanması ne için orada? ABD gemileri İran’ı işgal için mi bölgede? Teröre karşı iş birliğine sabotaj mı? Irak’ta kimler düğmeye bastı?” sorularına yanıt arandı.