17 Ağustos 2024, Cumartesi
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Hizbullah labirenti: İsrail'in kabusu!
A Haber’de 17 Ağustos 2024 tarihinde Aklın Yolu'nda "Hizbullah ateşi yaktı! Füzelerle gözdağı, İşte Hizbullah'ın gizli yer altı şehri, Hizbullah labirenti: İsrail'in kabusu!, İsrail medyası: Tüneller endişelendiriyor, "Tüneller" işin rengini değiştirir mi?, İntikam öncesi Hizbullah'Tan tünel hamlesi, "Büyük savaş" tünellerden mi başlayacak?, İsrail Lübnan'ın güneyini havadan vurdu, İzmir'de yangın binalara sıçradı, İzmir'de alevlerle mücadele sürüyor" başlıkları ele alındı.