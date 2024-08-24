24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir?
A Haber’de 23 Ağustos Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “İsrail’in suikastları sürecek mi? ABD’nin Ortadoğu kıskacı neye işaret? “F-22 Raptor”ların Ortadoğu’da ne işi var? ABD daha çok savaş olsun mu istiyor? Ateş çemberinde kim ne hamle yapacak? Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir? Putin “karşı taarruz”a mu hazırlanıyor? Yapay zeka ile savaş çıkarmak mümkün mü?” sorularına yanıt arandı.