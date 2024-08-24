24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir?

Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2024 01:30
Güncelleme:24.08.2024 01:30
A Haber’de 23 Ağustos Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu programında; “İsrail’in suikastları sürecek mi? ABD’nin Ortadoğu kıskacı neye işaret? “F-22 Raptor”ların Ortadoğu’da ne işi var? ABD daha çok savaş olsun mu istiyor? Ateş çemberinde kim ne hamle yapacak? Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir? Putin “karşı taarruz”a mu hazırlanıyor? Yapay zeka ile savaş çıkarmak mümkün mü?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir?
Gazze ve Ukrayna’da ne değişebilir?
Hizbullah labirenti: İsrail’in kabusu!
Hizbullah labirenti: İsrail'in kabusu!
İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı?
İsrail-İran-ABD gizli pazarlık mı yaptı?
? İran İsrail’e misilleme mi yapacak?
? İran İsrail’e misilleme mi yapacak?
3. Dünya savaşı Ortadoğu’da mı çıkıyor?
3. Dünya savaşı Ortadoğu'da mı çıkıyor?
Dünya neden ve nasıl mavi ekran verdi?
Dünya neden ve nasıl mavi ekran verdi?
Beklenen o savaş artık kapıda mı?
Beklenen o savaş artık kapıda mı?
Erdoğan CHP’yi ne zaman ziyaret edecek?
Erdoğan CHP’yi ne zaman ziyaret edecek?
Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?
Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?
Bozkurt işareti kimi neden rahatsız etti?
Bozkurt işareti kimi neden rahatsız etti?
Biden adaylıktan çekilecek mi?
Biden adaylıktan çekilecek mi?
Büyük savaş geliyorum mu diyor?
Büyük savaş geliyorum mu diyor?
Daha Fazla Video Göster