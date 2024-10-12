Aklın Yolu - Orta Doğu'da sahnelenen büyük oyun ne?

A Haber’de 11 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi? İsrail-Lübnan sınırında ne yaşanıyor? İsrail- ABD'den İran'a "ortak saldırı" mı? 3. Körfez Savaşı kapıda mı? Lübnan-Suriye'den sonra hedef Türkiye mi? Hangi ülke kimi "Düşman" diye kodladı? Orta Doğu'da sahnelenen büyük oyun ne?" sorularına yanıt arandı.