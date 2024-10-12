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Aklın Yolu - Orta Doğu'da sahnelenen büyük oyun ne?

Aklın Yolu - Orta Doğu'da sahnelenen büyük oyun ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 05:22
Güncelleme:12.10.2024 05:23
A Haber’de 11 Ekim tarihinde yayınlanan Aklın Yolu'nda; "İsrail'i ayakta tutan güç ABD'mi? İsrail-Lübnan sınırında ne yaşanıyor? İsrail- ABD'den İran'a "ortak saldırı" mı? 3. Körfez Savaşı kapıda mı? Lübnan-Suriye'den sonra hedef Türkiye mi? Hangi ülke kimi "Düşman" diye kodladı? Orta Doğu'da sahnelenen büyük oyun ne?" sorularına yanıt arandı.
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