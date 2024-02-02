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Arka Plan- Kılıçdaroğlu yeniden dönecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 00:25
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 2 Şubat 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda “Kılıçdaroğlu yeniden dönecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan’da “Burdayım” diyecek mi? İYİ Parti müstakil aday çıkarınca hedef mi oldu? İran ABD İsrail üçgenine sıkışan Ortadoğu’da ne yaşanıyor? Bölgedeki yangını Türkiye söndürebilir mi? Amerika’nın planı ne? ABD Savunma Bakanı Llyod Austin neler söyledi? İntikam planı nasıl işliyor? Amerikan halkı yüksek gerilime ne diyor? F-16 anlaşması: ABD’de neler konuşulacak? F-16’dan sonra F-35’ler Türkiye’ye gelir mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı….
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