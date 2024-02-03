A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 2 Şubat 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda “Biden onay verdi, savaş başlıyor mu? ABD’nin İran’a saldırıları nereye, ne şekilde olacak? İran “Vekil Güçleri” hedefte mi? ABD’nin vurmayı planladığı İran yakın grupların askeri gücü mü? İran hedefleri ne zaman vurulacak, ABD’de neler konuşuluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı….

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