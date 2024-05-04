04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Erdoğan CHP’yi ne zaman ziyaret edecek?
A Haber’de 3 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Sokak Erdoğan- Özel görüşmesine ne diyor? Siyasette yumuşama dönemi nasıl olacak? Erdoğan CHP’yi ne zaman ziyaret edecek? Erdoğan CHP’yi ne zaman ziyaret edecek? Milletin siyaset kurumundan beklentisi ne? Yeni ve en büyük harekat ne zaman? Kandili söndürme harekatı ne zaman? Kimler Türkiye Irak’tan çıksın diyor? Irak’a sürekli operasyonun anlamı ne? Son terörist ne zaman etkisiz olacak? Petrol hamleleri kimi rahatsız ediyor?” sorularına yanıt arandı.