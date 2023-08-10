10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar 15 Temmuz Videoları Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?

Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2023 01:39
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 09 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Karadeniz’de 850 km’lik alanda NOTAM ilan edildi, kimlere mesaj? MGK kararları ne anlama geliyor? Savaşın yeni meydanı “Moskova” mı? Trump neyin uyarısını yapıyor? ABD derin devleti “Dünya Savaşı” mı istiyor” sorularına yanıt arandı.
Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?
Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?
Eşsiz yaşanabilir! Vatansız yaşanmaz
"Eşsiz yaşanabilir! Vatansız yaşanmaz"
A Haber “O Gece belgeseli
A Haber “O Gece" belgeseli
Şehitler Ölmez
"Şehitler Ölmez"
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
A Haber “15 Temmuz” belgeseli
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
Darbeye direnişin tanıkları anlattı
15 Temmuz’da eşini ve bir bacağını kaybetti
15 Temmuz'da eşini ve bir bacağını kaybetti
Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük
"Cumhurbaşkanımızı görünce sokağa döküldük"
Ailesi şehidimiz Güngör’ü anlattı
Ailesi şehidimiz Güngör'ü anlattı
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
15 Temmuz’da darbecilere dur diyenler
Mustafa Solak Külliye’de şehit oldu
Mustafa Solak Külliye’de şehit oldu
Darbe girişiminin ekonomik faturası!
Darbe girişiminin ekonomik faturası!
Daha Fazla Video Göster