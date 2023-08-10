Aklın Yolu - MGK kararları ne anlama geliyor?

A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 09 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Karadeniz’de 850 km’lik alanda NOTAM ilan edildi, kimlere mesaj? MGK kararları ne anlama geliyor? Savaşın yeni meydanı “Moskova” mı? Trump neyin uyarısını yapıyor? ABD derin devleti “Dünya Savaşı” mı istiyor” sorularına yanıt arandı.