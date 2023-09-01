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Sahte isimle ilana büyük ceza! 10 bin liradan, 100 bin liraya kadar para cezası kesilecek

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 09:29
Sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıklar ve spekülatif fiyat artışları Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi. Kasım ayında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle ilan sitelerinde kimlik doğrulaması yapmadan gayrimenkul ve araç ilanı verme dönemi bitiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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