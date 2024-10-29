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İkinci el arabada yeni kilometre oyunu! Soketi söküp KM’yi donduruyorlar

İkinci el arabada yeni kilometre oyunu! Soketi söküp KM’yi donduruyorlar

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 10:07
Güncelleme:29.10.2024 10:16
İkinci el araç alırken mutlaka güvenilir bir ekspertiz firmasından destek almak artık çok daha önemli geldi. Çok sayıda mağduriyet var. Araçların kilometrelerinin düşürülmesi en sık rastlanan hile. Dolandırıcılar bunu bir adım daha öteye taşıdı. İşte detaylar…
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İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
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