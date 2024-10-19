’Yedek parça’ çetesi! Aracına parça ararken dolandırıldı

Oto sanayilerde, özellikle eski model araçlar için yedek parça bulabilmek zor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor tabi. Üretilmeyen otomobil parçalarını bulmaya çalışanları ağlarına düşüyorlar. Son kurban Ankara’da yaşayan Nurettin Ayçiçek oldu.

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