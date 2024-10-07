Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!

Türkiye'de birçok sürücü otomatik vitesli araçları tercih ediyor. Ancak yetkililer düz vitesten otomatik vitese geçenleri uyarıyor. Uzmanlar geçiş aşamasında olumsuzluk yaşanmaması için bu sürücülerin eğitim almaları gerektiğini belirtiyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN