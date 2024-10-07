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Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!

Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 13:03
Türkiye'de birçok sürücü otomatik vitesli araçları tercih ediyor. Ancak yetkililer düz vitesten otomatik vitese geçenleri uyarıyor. Uzmanlar geçiş aşamasında olumsuzluk yaşanmaması için bu sürücülerin eğitim almaları gerektiğini belirtiyor.
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Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!
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