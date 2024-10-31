31 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Otomobil Videoları
TOGG'a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu

TOGG'a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2024 20:49
TOGG'un "T10X" modeli, yeni yazılımı ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak. Kullanıcıların cihazlarında 7 özellik kullanılmaya başlanacak. Süreç 4 Kasım’da başlıyor. İşte yenilikler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TOGG’a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu
TOGG'a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu
Kış öncesi araç bakımına dikkat! Araç bakımı nasıl yapılır?
Kış öncesi araç bakımına dikkat! Araç bakımı nasıl yapılır?
Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Kış öncesi araç bakımına dikkat!
Alman otomobil devi kapanma kararı!
Alman otomobil devi kapanma kararı!
İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
İkinci el arabada yeni kilometre oyunu!
İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor
İkaz lambaları ne anlatıyor? Bu işaretler hayat kurtarıyor
Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
’Yedek parça’ çetesi! Aracına parça ararken dolandırıldı
'Yedek parça' çetesi! Aracına parça ararken dolandırıldı
Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor?
Ekspertiz vatandaşın göremediği neyi görüyor?
Ayda 25 bin TL ceza ödüyor!
Ayda 25 bin TL ceza ödüyor!
Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!
Düz vitesten otomatik vitese geçerken dikkat!
Şarj istasyonlarının sayısını artıracağız!
"Şarj istasyonlarının sayısını artıracağız!"
Daha Fazla Video Göster