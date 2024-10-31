TOGG’a 7 yeni özellik geliyor! Dijital anahtar paylaşma aktif oldu

TOGG'un "T10X" modeli, yeni yazılımı ile pek çok yeni özelliği kullanıcıların hizmetine sunacak. Kullanıcıların cihazlarında 7 özellik kullanılmaya başlanacak. Süreç 4 Kasım’da başlıyor. İşte yenilikler…

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