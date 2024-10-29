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Alman otomobil devi Volkswagen’den kapanma kararı

Alman otomobil devi Volkswagen’den kapanma kararı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 17:08
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Almanya adım adım krize sürükleniyor. Otomobil devi Volkswagen tarihte ilk kez Almanya'daki üç fabrikasını kapatma kararı aldı. Binlerce işçi işten çıkarılacak. Üretim azaltılacak. Peki Alman otomobil sanayisi nasıl krize sürüklendi? İşte detaylar…
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