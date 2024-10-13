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Ayda 25 bin TL ceza ödüyor! Paha biçilemeyen dolmuş sevdası

Ayda 25 bin TL ceza ödüyor! Paha biçilemeyen dolmuş sevdası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 09:15
Araba sevdasını çok duyduk ama bu sefer ki diğerlerinden farklı. Bir dolmuş sevdası bu. Eskişehirli bir esnaf çocukluk hayali olan minibüsü 2 milyon liraya satın aldı. Almakla da kalmadı yeniden tasarladı. Bu pahalı tutkusu için de her ay 25 bin lira trafik cezası ödüyor.
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Ayda 25 bin TL ceza ödüyor!
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