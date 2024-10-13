Ayda 25 bin TL ceza ödüyor! Paha biçilemeyen dolmuş sevdası

Araba sevdasını çok duyduk ama bu sefer ki diğerlerinden farklı. Bir dolmuş sevdası bu. Eskişehirli bir esnaf çocukluk hayali olan minibüsü 2 milyon liraya satın aldı. Almakla da kalmadı yeniden tasarladı. Bu pahalı tutkusu için de her ay 25 bin lira trafik cezası ödüyor.

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