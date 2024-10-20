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Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?

Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 08:55
Araçlardaki hava yastıkları çarpışma anında yolcuları korumak için tasarlandı. Peki, kaza anında hayat kuran sistem nasıl çalışıyor? ​Detaylar haberimizde...
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Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
Hava yastığının açıldığı nasıl anlaşılır?
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