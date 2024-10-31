Kış öncesi araç bakımına dikkat! Araç bakımı nasıl yapılır?

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte, sürücülerin olası tehlikeleri önlemek adına araç bakımlarına her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Peki kışlık araç bakımı nasıl yapılır? İşte uzmanından yanıtları.

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